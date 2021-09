Télévision

L’homme qui aimait trop… les femmes

Entre sa vie familiale, son travail de représentant commercial et ses conjointes, la vie de Marc-Alexandre Moisan est réglée au quart de tour. Vous avez bien lu, ses conjointes, car il en a deux, voire trois, si on compte sa dernière flamme. Aucune ne se doute de l’existence des autres, jusqu’à ce qu’un accident révèle au grand jour la manigance. Non, ceci n’est pas une histoire vraie, mais celle de L’homme qui aimait trop, nouvelle série télévisée qui débarquera sur les ondes de Noovo en janvier 2022. La Presse a assisté à une journée de tournage.