Chaque lundi, une personnalité fait part de ses émissions coups de cœur. Cette semaine, nous parlons à Émilie Perreault, que l’on reverra dans Cette année-là à Télé-Québec et qui publiera en octobre Service essentiel, un essai sur l’importance de la culture.

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

Club Soly

CAPTURE D’ÉCRAN DU CLUB SOLY Arnaud Soly

« Dès le premier épisode, je suis tombée sous le charme. Ce qui me fait le plus rire dans cette émission à sketchs, c’est les moments où l’on entend les techniciens rire en studio. Il se dégage une espèce d’authenticité qui me rappelle l’ambiance de La fin du monde est à 7 heures. Dans l’équipe de production, on retrouve d’ailleurs Rafaële Germain, qui faisait partie de l’aventure de La fin du monde. Arnaud Soly nous a tellement fait du bien sur les réseaux sociaux durant le premier confinement qu’il mérite d’avoir ce terrain de jeu là. »

Sur Noovo les lundis à 19 h 30

Les étés souterrains

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La comédienne Guylaine Tremblay (à droite) interprète seule sur scène le texte de Steve Gagnon, Les étés souterrains, mis en scène par Édith Patenaude (à gauche).

« Je capote sur les captations de pièces de théâtre qui sont diffusées à Télé-Québec et j’ai très hâte de voir ce qu’ils ont fait avec le texte de Steve Gagnon, Les étés souterrains. C’est un monologue interprété par Guylaine Tremblay que j’ai eu la chance de voir à La Licorne au printemps dernier. Je trouve que ce genre d’adaptation est complètement dans le mandat de Télé-Québec. Quand j’ai regardé La face cachée de la Lune [de Robert Lepage], je sentais une énorme fébrilité en imaginant ce qu’on était tous en train de vivre, chacun chez nous. Puis j’ai visionné Les Harding, une adaptation vraiment audacieuse de la pièce. »

À Télé-Québec le 25 septembre à 20 h

Ted Lasso

PHOTO IMDB Jason Sudeikis incarne le personnage de Ted Lasso.

« La deuxième saison de cette série américaine est offerte depuis peu. On y suit un entraîneur de football américain qui est engagé pour diriger une équipe de soccer en Angleterre, alors qu’il ne connaît rien du tout à ce sport. Les fans locaux sont outrés, mais il prouve que pour être un bon leader, il faut juste savoir motiver les gens à donner le meilleur d’eux-mêmes. Les valeurs qu’il incarne sont très rafraîchissantes. C’est rare dans une sitcom que le personnage principal soit aussi bienveillant, sans être ridiculement gentil. Il veut le meilleur des gens autour de lui. »

Sur Apple TV+