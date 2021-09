Coup du chapeau pour Ted Lasso, The Crown vise le titre

(Los Angeles) Les stars du petit écran se sont réunies dimanche pour la première fois depuis le début de la pandémie sur le plateau des Emmy Awards, récompenses phares de la télévision américaine, pour une 73e édition où Netflix et The Crown sont donnés favoris.

Laurent BANGUET Agence France-Presse

Si la série consacrée à la famille royale britannique l’emporte face à son concurrent The Mandalorian, qui se déroule dans l’univers de Star Wars, Netflix aura enfin atteint la consécration qui lui échappe depuis tant d’années.

Outre la quatrième saison de The Crown, Netflix peut compter sur une autre pièce maîtresse, The Queen’s Gambit qui a fait exploser les inscriptions dans les clubs d’échecs. Ce succès planétaire, avec Anya Taylor-Joy en prodige des échecs tourmentée, est donné favori dans la catégorie des séries limitées (qui ne sont pas destinées à durer plus d’une saison).

Preuve de l’intérêt croissant pour ce format, la cérémonie de dimanche a bouleversé l’ordre établi : la remise du prix de la meilleure série dramatique, catégorie emblématique qui clôturait généralement la soirée, cède cette année la place à l’Emmy Award de la meilleure série limitée.

« The Crown semble enfin sur le point de connaître son grand moment », déclare Clayton Davis, spécialiste des prix et récompenses pour le magazine Variety, une référence en matière de divertissement. « Ça va être la première grande victoire pour les séries Netflix », prédit-il.

Le géant de la vidéo à la demande aligne aussi pour les Emmy Awards Bridgerton, une série en costumes d’époque, ainsi qu’un documentaire naturaliste avec l’inusable David Attenborough.

Si Netflix a révolutionné la télévision avec son service de streaming lancé en 2007 et collectionné les nominations, il n’a jusqu’à présent jamais remporté aucun Emmy Award dans les catégories prestigieuses de la meilleure série dramatique, meilleure comédie ou meilleure série limitée.

Pour Pete Hammond, éditorialiste pour le site spécialisé Deadline, la soirée de dimanche devrait être « un tournant décisif » pour la plateforme.

Après un hommage en musique au rappeur Biz Markie, mort cet été, les premières récompenses de la soirée étaient allées à Apple TV+pour Ted Lasso, avec des Emmys pour des seconds rôles à Hannah Waddingham et Brett Goldstein. Grande favorite dans la catégorie des comédies, la série met en scène un entraîneur de football américain (joué par Jason Sudeikis) totalement perdu lorsqu’il passe aux commandes d’une équipe de ballon rond anglaise.

Jason Sudeikis, qui incarne le personnage principal, a transformé l’essai un peu plus tard en devenant « meilleur acteur dans une comédie » pour cette série qui met en scène un entraîneur de football américain totalement perdu lorsqu’il passe aux commandes d’une équipe de ballon rond anglaise.

Côté actrice, c’est Jean Smart qui l’a emporté pour Hacks, série HBO où elle joue une diva en fin de course tentant désespérément de sauver son spectacle à Las Vegas.

Disney+en embuscade

Un trouble-fête potentiel est toutefois invité à la cérémonie des Emmy Awards : Disney+, plateforme de streaming lancée voici deux ans par le numéro un mondial du divertissement, avec dans son catalogue les personnages à succès de l’univers de Star Wars et des superhéros Marvel.

Coqueluche du public américain à son arrivée sur les écrans, le « bébé Yoda » a permis à la série The Mandalorian de faire jeu égal avec The Crown en tête des nominations (24 chacun).

L’autre outsider sur lequel certains experts misent pour la meilleure série dramatique est Pose, avec Billy Porter, qui explore la culture des bals gais et trans dans le New York des années 1980 et dans laquelle la vedette Elton John a fait une apparition surprise.

Disney+a un atout de poids dans la catégorie des séries limitées avec le très inventif WandaVision, qui a emballé la critique.

Sur son chemin se trouveront Mare of Easttown – un autre succès critique avec Kate Winslet dans le rôle d’une policière désabusée – et la production britannique I May Destroy You, qui raconte les suites d’un viol.

L’an dernier, faute de vaccin disponible, la soirée des Emmy Awards avait été 100 % virtuelle-et relativement décevante-avec des stars recevant leur trophée à domicile.

Cette 73e édition marque un début de retour à la normale, avec quelque 500 invités triés sur le volet admis à l’air libre à côté d’un auditorium de Los Angeles, avec certificat de vaccination de rigueur.

« Rendre malade un tel aréopage de célébrités ne figure pas au programme », a plaisanté Ian Stewart, producteur de la soirée.

La pandémie et les restrictions imposées par les États-Unis aux voyageurs en provenance de certains pays compliquent toutefois l’organisation et certaines vedettes étrangères ont suivi la cérémonie via un faisceau satellite depuis Londres.

Même si de nombreuses stars sont attendues en personne dimanche, d’autres comme Jennifer Aniston, en lice pour les retrouvailles des anciens de Friends, ont décidé de garder leurs distances pour raisons sanitaires, tandis que la capacité réduite signifie que certains autres candidats n’ont même pas reçu de carton d’invitation.