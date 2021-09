Télévision

Only Murders in the Building

Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez, de fins limiers

Friand d’histoires de meurtres entourées de mystère, Steve Martin voulait faire une série humoristique qui explore les dessous d’un crime sordide, commis dans un immeuble résidentiel. Dans la série Only Murders in the Building, il partage la vedette avec son grand ami Martin Short. Se joint à eux Selena Gomez, qui effectue un retour dans une production de la famille Disney.