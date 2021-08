Télévision

Les nouveaux personnages LGBTQ+ du petit écran

Les séries Will & Grace, Buffy the Vampire Slayer, Queer as Folk et The L Word ont révolutionné le petit écran en plaçant des personnages LGBTQ+ au cœur de leurs histoires. Ces émissions ont ouvert la voie à une représentation plus variée des communautés de la diversité sexuelle et de genre. Voici cinq personnages qui continuent de faire évoluer les mentalités.