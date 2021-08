Friand d’histoires de meurtres entourées de mystère, Steve Martin voulait faire une série humoristique qui explore les dessous d’un crime sordide, commis dans un immeuble résidentiel. Dans la série Only Murders in the Building, il partage la vedette avec son grand ami Martin Short. Se joint à eux Selena Gomez, qui effectue un retour dans une production de la famille Disney.

Danielle Bonneau La Presse

« J’ai fait beaucoup de films, dont peu avaient réellement une histoire », a révélé Steve Martin au cours d’une entrevue virtuelle accordée à quelques journalistes et à laquelle prenaient également part Martin Short et Selena Gomez.

« Ce qui est intéressant avec les séries de meurtres et de mystères, c’est qu’elles ont vraiment une histoire centrée autour de qui a commis le crime, a-t-il poursuivi. Je tenais à faire ce type d’émission. C’est la première chose qui m’est venue en tête quand je me suis mis à penser à un nouveau projet. » Le célèbre comédien s’est alors associé aux producteurs Dan Fogelman (This Is Us) et John Hoffman (Grace and Frankie) pour pousser plus loin son idée.

Situation inusitée

L’action se situe donc dans un luxueux immeuble résidentiel du quartier chic d’Upper West Side, à New York. « Toutes sortes de gens possèdent des appartements dans ce genre d’édifice, précise Steve Martin. Il y a autant des célébrités et de gros investisseurs que des propriétaires de commerces d’alimentation et des gens ayant hérité d’une fortune. C’est un environnement très complexe. » Il s’agit d’un terreau fertile pour mettre en scène un meurtre aux allures d’un suicide.

La situation inusitée interpelle trois voisins qui se croisent à l’occasion dans les ascenseurs. Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) et Mabel (Selena Gomez) ont peu en commun, sauf que tous les trois découvrent, le soir fatidique, qu’ils adorent suivre la même balado de type « true crime ». Habitant seuls, ils ont chacun beaucoup de temps libre.

PHOTO CRAIG BLANKENHORN, FOURNIE PAR DISNEY Charles (Steve Martin)

Charles, un acteur retraité, et Oliver, un ancien metteur en scène à la recherche de son prochain succès, décident, avec l’énigmatique Mabel, de lancer leur propre balado intitulée « Only Murders in the Building ». Après tout, ils ont en main les principaux ingrédients pour réussir leur projet : un crime et des personnages plus louches les uns que les autres. Cela se corse quand les membres du trio constatent qu’ils ont chacun un côté sombre. Leur curiosité initiale devient une obsession.

« Ils éprouvent tous les trois une certaine solitude et l’élaboration de différentes théories pour résoudre l’énigme devient un élément unificateur, a précisé Martin Short. Leur différence d’âge n’est pas un problème. »

En bonne compagnie

Le scénario et la perspective de travailler avec son grand ami des 35 dernières années ont incité Martin Short à participer à l’aventure, a-t-il indiqué. Les deux comédiens sont demeurés très proches après avoir tourné la comédie Three Amigos ! (Trois Amigos !) en 1986. Apparaissant régulièrement sur scène ensemble, ils viennent de repartir en tournée.

Au cours de l’entrevue virtuelle, leur complicité était évidente. « Tu n’as pas besoin d’être honnête », a lancé Steve Martin à Martin Short, quand ce dernier a avoué qu’il n’était pas un grand amateur de meurtres et de mystères.

PHOTO CRAIG BLANKENHORN, FOURNIE PAR DISNEY Oliver (Martin Short)

« J’ai cédé ma vie à Marty et ça, ce n’est pas plaisant », a aussi dit à la blague Steve Martin, quand il s’est lancé à la défense de Selena Gomez, questionnée sur certains de ses propos émis récemment en lien avec sa relation avec Disney au début de sa carrière et qui ont porté à confusion.

« Je ne pourrais pas être plus fière du travail que j’ai fait avec Disney ; cela a en quelque sorte façonné qui je suis », a tenu à préciser la chanteuse et actrice, en faisant allusion à son rôle d’Alex Russo dans la série Wizards of Waverly Place.

« J’ai voulu faire ce projet à cause de Steve et de Marty, a-t-elle poursuivi. Je ne savais pas ce que l’avenir me réservait. Je cherchais quelque chose de vraiment super, qui attirerait un public un peu plus vieux. Je pense que ce type d’émission tombe à point. Cela fait du bien et c’est juste divertissant. »

Sting, un suspect

Les scénaristes de l’émission ont eu le loisir de se concentrer sur un seul meurtre et d’explorer différents filons pendant 10 épisodes d’une trentaine de minutes. « Cela permet d’introduire différents suspects, fait remarquer Steve Martin qui, comme ses deux complices, est producteur exécutif de la série. Cela permet aussi d’explorer nos trois personnages. C’est la durée parfaite. Comme pour les 10 commandements, 12, c’est trop, et 6, pas assez. »

PHOTO CRAIG BLANKENHORN, FOURNIE PAR DISNEY Mabel (Selena Gomez)

L’un des suspects est nul autre que Sting. « Des célébrités habitent dans ce genre d’immeuble et les scénaristes se sont rapidement demandé qui constituerait le suspect le plus drôle, a révélé Steve Martin. Différents noms ont été soulevés et celui de Sting est ressorti en haut de la liste. Il était prêt à le faire. Il a été extrêmement professionnel et amusant. »

Tous les trois seraient prêts à résoudre une nouvelle énigme si le feu vert est donné pour une deuxième saison. Tout dépend de l’accueil réservé à leur enquête aux multiples rebondissements.

Only Murders in the Building (offert aussi en version française) sera présenté sur Disney+ à compter du 31 août.