Histoire de la SAQ, prise de parole de femmes contre les agressions sexuelles, plongée au cœur du travail de l’équipe de sécurité du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, conflit israélo-palestinien, vie animale, retour sur le dernier album enregistré par les Beatles, histoire syndicale et journalisme d’enquête. Voilà quelques exemples parmi bien d’autres de documentaires proposés cet automne sur les chaînes de télé spécialisée et par les diffuseurs en continu. Coup d’œil.

André Duchesne La Presse

Montréal sous surveillance

Comme toutes les grandes métropoles du monde, Montréal est une ville dont le quotidien est émaillé de multiples évènements et enjeux. Dans cette optique, la grande équipe de sécurité du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal est engagée chaque jour dans différentes interventions, que ce soit en santé publique, problèmes sociaux, toxicomanie, itinérance et pauvreté. Cette série documentaire (13 x 30 minutes) nous plonge au cœur du travail des quelque 300 agents affectés à la sécurité des 175 installations où travaillent 22 000 employés.

Dès le 26 août à 19h30 sur Canal D

SAQ : 100 ans d’histoire

Le comédien et animateur Francis Reddy est à la tête de ce documentaire d’une heure qui revient sur les grands moments de l’histoire de la Société des alcools du Québec (SAQ), alias la Commission des liqueurs, depuis sa fondation en 1921. Quel rôle la SAQ a-t-elle joué dans notre société ? Comment a été régie la vente d’alcool ? Comment ont été organisées les campagnes de promotion ? Quelle place a été faite aux produits locaux vs les importations ? Autant de questions auxquelles répondront des invités et experts, qu’ils soient sommeliers, producteurs et historiens tels Laurent Turcot.

Le samedi 4 septembre à 21 h sur Historia

La une

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Gabrielle Duchaine, Katia Gagnon et Tristan Péloquin dans La une

Dans le même esprit que De garde 24/7 et 180 jours, La une est une série documentaire (8 x 45 minutes) de type immersive qui nous plonge dans un univers particulier, le journalisme, avec plusieurs collègues de La Presse. Quelle est la charge de travail derrière la publication d’une nouvelle d’actualité ? Quelle pression subissent les journalistes ? Comment fonctionne une salle de rédaction ? Vous verrez tout cela en mettant vos pas dans ceux de Maxime Bergeron, Gabrielle Duchaine, Katia Gagnon, Ariane Lacoursière, Patrick Lagacé, Vincent Larouche, Tristan Péloquin, Philippe Teisceira-Lessard et Caroline Touzin.

À compter du mardi 7 septembre à 21 h sur Télé-Québec. Offert gratuitement en simultané et en rattrapage sur telequebec.tv et sur l’application Télé-Québec.

Le mur

L’Office national du film (ONF) met régulièrement en ligne sur sa plateforme des films sortis en salle dans les dernières années. C’est le cas avec Le mur (Wall), documentaire d’animation de Cam Christiansen. À travers le personnage de Hare, le film explore les angles et enjeux associés à l’érection du mur entre Israël et la Palestine, quatre fois plus long et deux fois plus haut que le mur de Berlin. Sortie en 2018, l’œuvre a été sélectionnée dans de nombreux festivals de cinéma dans le monde.

Dès le 20 septembre sur onf.ca

T’as juste à porter plainte

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA Léa Clermont-Dion réalise la série T’as juste à porter plainte.

Elle-même victime d’agression sexuelle à 17 ans (Michel Venne a été reconnu coupable en juin), l’autrice et réalisatrice Léa Clermont-Dion donne la parole à une dizaine de femmes agressées qui ont choisi la voie judiciaire pour se faire entendre et obtenir réparation. Si, pour certaines, l’expérience a été réparatrice, d’autres ont souffert pendant toute la durée de ce parcours. Des femmes issues de différents milieux (sociaux, culturels, économiques) témoignent dans cette série documentaire (3 x 20 minutes).

Sur noovo.ca à compter du 6 octobre

La vie secrète des animaux

Simple, la vie animale ? Pas vraiment ! Chez certaines espèces, elle peut être aussi complexe que chez les humains. Problèmes de couple, crise d’adolescence, conflits parents-enfants existent dans le monde animal. La série (10 x 30 minutes) donne la parole aux experts animaliers du Zoo de Granby. La narration, humoristique, est assurée par Stéphane Rousseau. Ce dernier s’emploie à partager ses observations, que ce soit sur des pensionnaires du zoo plus doués que d’autres pour socialiser ou encore des adeptes de la malbouffe.

À compter du 12 octobre sur ICI Explora

Les unions, qu’ossa donne ?

Au Québec, l’histoire syndicale est très riche. Et à l’intérieur de celle-ci, l’histoire des femmes a aussi fait son chemin. Car les femmes ont là aussi lutté pour se faire une place. On pourra s’en rendre compte en visionnant ce documentaire consacré à l’histoire de la CSN qui, à ses débuts, s’appelait Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC). Anciens syndicalistes, historiens, sociologues et autres experts reviennent sur l’histoire de ce syndicat qui célèbre son centenaire cette année.

Le lundi 18 octobre sur Savoir média

The Beatles – Get Back

Le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des anneaux) est à la tête de cette série documentaire de six heures consacrée à l’enregistrement de l’album Let It Be, en janvier 1969. Le travail de montage a été fait à partir de 60 heures de pellicules et 140 heures de bandes sonores (voir extrait ci-joint). Jackson soutient que son projet fait contrepoids au documentaire Let It Be de Michael Lindsay-Hogg s’attardant à l’ambiance lourde présente au sein du groupe dans les derniers mois de son existence. Au contraire, dit Jackson, il y a eu plusieurs moments de rigolade. On y verra aussi l’intégralité du célèbre « Rooftop Concert ».

En trois épisodes du 25 au 27 novembre sur Disney+