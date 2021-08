Télévision

Célébrer la Fierté à la télé

(Montréal) Après plus d’un an et demi de pandémie, le festival Fierté Montréal fera son grand retour en présentiel lundi prochain. Mais pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer, pas de panique ! Diverses plateformes proposent des films et séries mettant en vedette la communauté LGBTQ+.