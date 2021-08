Télévision

Les coulisses des attractions

Repousser les limites de l’impossible

Dans l’esprit de Walt Disney, tout était possible. Dès qu’il présentait des idées, les membres de son équipe de création se creusaient les méninges pour les réaliser. La nouvelle série documentaire Behind the Attraction (Les coulisses des attractions), qui sera diffusée sur Disney+, démontre à quel point cette culture du dépassement et de l’innovation est intimement liée au succès des parcs de la multinationale.