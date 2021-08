Top Dogs, sacrée meilleure série web humoristique au dernier Gala Les Olivier, est de retour sur Noovo.

Léa Carrier La Presse

Dans ce second volet intitulé TOP DOGS : Agents Doubles Doubles, on retrouve Alexandre Bisaillon et Yannick De Martino dans leurs rôles des agents déjantés Patenaude et Detroit. Le duo comique, relégué au bas de la hiérarchie policière, doit faire ses preuves et combattre le crime désorganisé qui ravage la Couronne Nord.

De nouveaux personnages interprétés par Anne-Marie Cadieux, Tony Conte et Fabiola N. Aladin s’ajoutent à l’intrigue, aux côtés de Thomas Beaudoin et Katherine Levac qui reprennent leurs personnages. Les comédiens et humoristes Christine Morency, Mike Ward, Simon Delisle, Preach, Christopher Hall, Pierre-Bruno Rivard, Laurence Latreille et Martin Carli complètent la distribution.

Les quatre premiers épisodes de la saison sont disponibles dès maintenant sur Noovo.ca et les quatre suivants le seront le 9 août.