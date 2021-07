Maripier Morin ne sera pas de la troisième saison de l’émission La faille, a confirmé Québecor Contenu.

Léa Carrier La Presse

« À la suite de plusieurs réflexions entourant la distribution de cette nouvelle saison, et bien que le personnage de Sophie Taylor soit de retour, Québecor Contenu a pris la décision de remplacer son interprète, Maripier Morin », a déclaré Denis Dubois, vice-président, Contenus originaux, chez Québecor Contenu, à TVA Nouvelles.

Les producteurs et diffuseurs de la série du Club Illico avaient pourtant donné une chance à l’actrice pour le tournage de la deuxième saison en janvier dernier, quelques mois après les allégations de Safia Nolin à son endroit.

Aucun commentaire ne sera émis au sujet du remplacement pour le rôle de Sophie Taylor, a fait savoir Québec Contenu à TVA Nouvelles.

Pour l’instant, seul le retour de la sergente-détective Céline Trudeau, incarnée par Isabel Richer, ainsi que de son complice Alexandre Théberge, interprété par Alexandre Landry, a été confirmé. La distribution complète de la nouvelle saison sera dévoilée au cours des prochaines semaines.

Rappelons que la chanteuse Safia Nolin avait accusé Maripier Morin de harcèlement sexuel et d’agression physique en juillet 2020. L’animatrice et actrice s’était alors retirée de l’espace public. En janvier, on apprenait qu’elle avait obtenu le rôle principal du prochain film de Mariloup Wolfe, Arlette !

Début mai, dans la foulée de la sélection de Maripier Morin au gala Artis, La Presse avait rapporté de nouveaux témoignages de propos racistes, d’attouchements sexuels et d’agressions physiques de sa part. Peu de temps après, Bell Média débranchait sa docusérie Mais pourquoi ?, en pleine production, des ondes de Z.