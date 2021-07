Le gala sera présenté sur ICI Télé le dimanche 19 septembre à 20 h et sera animé par Véronique Cloutier.

Faits divers, Bête noire et District 31 en tête des nominations

La liste des finalistes des 36es prix Gémeaux a été dévoilée mardi avant-midi par Véronique Cloutier, Chantal Lamarre, Alice Pascual et Richardson Zéphir en direct des studios 7 doigts.

Léa Carrier La Presse

Présentés par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, les prix Gémeaux récompensent le meilleur du petit écran québécois. Cette année, ce sont plus de 200 productions télévisuelles et numériques qui ont convaincu les jurys.

En tête de liste, la saison 4 de Faits divers a récolté 18 nominations, dont « Meilleure série dramatique », « Meilleure réalisation : série dramatique », « Meilleur texte : série dramatique », « Meilleure direction photographique : fiction » et « Meilleur montage : fiction ». Ses interprètes principaux, Simon Lacroix, Éric Bruneau et Dominique Leduc sont également en lice pour le prix du « Meilleur premier rôle masculin : série dramatique » et « Meilleur premier rôle féminin : série dramatique ».

Deuxième sur la ligne de départ, la série Bête noire, réalisée par Sophie Deraspe, a été sélectionnée dans 15 catégories, incluant « Meilleure série dramatique », « Meilleure réalisation : série dramatique », et « Meilleur texte : série dramatique ». Six acteurs de sa distribution, dont Stéphane Gagnon, Isabelle Blais et Sophie Cadieux, concourent également pour un prix.

Finalement, District 31, sacrée meilleure série dramatique annuelle de la dernière édition, se battra pour le même titre, ainsi que 13 autres pour sa réalisation, ses textes et sa musique.

Les pays d’en haut, M’entends-tu ?, Bye bye 2020 et Patrick Sénécal complètent la liste des productions avec plus de 10 sélections. Mention spéciale au Bal Mammouth 2020, Toute la vie, Je voudrais qu’on m’efface, Les beaux malaises 2,0 et Six degrés, qui sont aussi en lice dans plusieurs catégories.

Les gagnants seront révélés le 19 septembre prochain, à 20 h, lors d’une cérémonie animée par Véronique Cloutier et diffusée en direct sur ICI Télé.

« Je suis honorée de souligner l’excellence de nos artisans et de voir leurs efforts, leur talent et leur rigueur récompensés », a déclaré l’animatrice, avant de dévoiler les productions sélectionnées.

La présidente de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision – section Québec, Sophie Deschênes a souligné la résilience des artisans du petit écran. « Les artistes, artisans et créateurs ont su relever avec panache des défis pour nous offrir des productions exceptionnelles. Nous avons aussi découvert des talents émergents dont la diversité des voix créatives contribue à enrichir notre paysage culturel ».

L’Académie a reçu 338 inscriptions pour les catégories en Télévision et 112 inscriptions dans celle des Médias numériques. Au total, ce sont donc 450 productions et plus de 4000 candidats inscrits.