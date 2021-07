L’animatrice France Beaudoin entourée de Marc Labrèche, Ève Landry et Boucar Diouf, lors de la spéciale du Nouvel An en 2015.

Depuis 2009, En direct de l’univers reçoit des personnalités connues pour leur offrir un florilège des chansons qui ont marqué des moments de leur vie. Pour célébrer sa 300e émission, l’automne prochain, l’équipe a décidé de modifier un peu son concept pour cette spéciale. Ce soir-là, France Beaudoin surprendra des gens du public en leur offrant un bout de leur univers musical. Et du coup, l’animatrice répondra à un souhait souvent exprimé par les téléspectateurs.

Luc Boulanger La Presse

À la recherche des meilleurs candidats pour vivre ce rêve télévisuel, Radio-Canada a lancé un concours vendredi pour trouver ces personnes à qui la production dévoilera leur univers musical en direct.

« Vous avez en tête une personne à qui vous aimeriez faire cette surprise ? Nous pourrions aller à sa rencontre et l’amener en studio pour lui offrir ce cadeau, écrit-on sur la page Facebook d’En direct de l’univers. La personne à surprendre doit bien connaitre l’émission, mais être tenue à l’écart de la démarche d’inscription, puisque l’effet de surprise est essentiel au succès de l’émission », écrit-on dans les détails du concours.

« Pour des fins de kidnappings potentiels, on ne peut pas dévoiler maintenant la date exacte de notre spéciale 300e », ajoute l’animatrice France Beaudoin qui désire cultiver le mystère jusqu’au bout. « On va aussi s’assurer que tout le processus-surprise aura été respecté avant de faire la sélection finale. On cherche des complices qui savent tenir leur langue, sinon leurs candidats seront éliminés d’emblée ! »

Rappelons que l’émission diffusée le samedi soir sur les ondes d’Ici Radio-Canada Télé va entamer sa 13e saison l’automne prochain. Une saison chanceuse ?