La populaire comédienne Catherine-Anne Toupin incarnera une ex-politicienne qui devient coanimatrice d’une émission de radio dans Moi non plus !, nouvelle série qu’elle a coécrite avec Karina Goma.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a annoncé cette semaine qu’elle soutiendrait 10 projets de créateurs québécois en 2021, dans le cadre de son programme d’aide à la production télévisuelle – bonification de la valeur de production.

Luc Boulanger La Presse

Parmi les projets retenus, on retrouve l’adaptation du roman de Jean-Philippe Baril Guérard paru en 2018, Manuel de la vie sauvage. À noter, cette satire du monde des entreprises émergentes et des conférences de motivation sera aussi portée à la scène, chez Duceppe, en septembre prochain. C’est la boîte de production KOTV qui pilote l’adaptation au petit écran, qui doit être diffusée sur Séries Plus.

Anna et Arnaud, adaptation télévisuelle signée par François Archambault de l’émouvant roman d’autofiction de Francine Ruel Anna et l’enfant-vieillard, fait aussi partie des choix de la SODEC. Tout comme Moi non plus !, série écrite par Catherine-Anne Toupin et Karina Goma, mettant en vedette l’actrice de Boomerang au côté de Vincent Leclerc.

On a aussi très hâte de voir Splendeur et influence, de Marc Brunet (Like-moi !, Les bobos). Sa nouvelle comédie s’intéresse à un groupe de jeunes influenceurs « un peu narcissiques, un peu naïfs et un peu épilés qui se retrouvent en vedette dans une téléréalité créée et animée par une productrice un peu narcissique, un peu manipulatrice et un peu has-been », résume le communiqué de l’organisme d’aide aux entreprises culturelles québécoises. Splendeur et influence sera diffusée à Radio-Canada.

Du côté du documentaire, la SODEC a donné son aval à Mégantic, série en quatre parties réalisée par Philippe Falardeau qui se penche sur la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013, « tout en révélant les failles d’un système qui ont mené à cette catastrophe ». Trio Orange produit Mégantic pour le diffuseur TVA.