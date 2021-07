Télévision

Nus fesses à America’s Got Talent

Les juges d’America’s Got Talent avaient les yeux ronds lorsque Yohann Trépanier et Raphaël Dubé, du tandem Les beaux frères, ont présenté leur numéro de « serviette » sur le plateau de la populaire émission. Et pour cause : un faux mouvement et les deux artistes de cirque québécois risquaient de se montrer les fesses – si ce n’est autre chose – à la télé.