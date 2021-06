Chronique

Télévision

Ce que nous verrons la saison prochaine !

De la fiction, de la fiction et encore de la fiction. Il y en aura pour les fous et pour les fins à la rentrée d’automne, sur toutes les chaînes de télé québécoises. Et personne ne s’en plaindra. Les téléspectateurs (et les critiques, merci) raffolent des séries et téléromans fabriqués ici.