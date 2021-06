La deuxième saison télévisée de l’émission L’autre midi à la table d’à côté, présentée à Radio-Canada, s’amorce le 13 juin, avec comme premiers convives le comédien et animateur Christian Bégin, ainsi que l’humoriste Martin Matte.

Stéphanie Morin La Presse

Les deux artistes vont partager un repas, mais surtout de franches conversations tout au long de l’émission, qui sera retransmise le 26 juin sur les ondes d’Ici Première. Au menu : rêves, déceptions, argent, notoriété et prise de parole à l’ère du politiquement correct…

Parmi les autres duos attendus cette saison, notons ceux composés de Nathalie Simard et Guylaine Tanguay, Gildor Roy et Fabien Cloutier, Marc Labrèche et Normand Brathwaite, Yannick Nézet-Séguin et Arnaud Soly, Marie-Nicole Lemieux et Isabelle Boulay ainsi que Julie Snyder et Anne Dorval.

Les dix épisodes de la deuxième saison de L’autre midi à la table d’à côté sont diffusés sur ICI Télé le dimanche à 20 h. Ils seront retransmis à la radio de Radio-Canada à compter du 26 juin.