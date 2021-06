De la fiction, de la fiction et encore de la fiction. Il y en aura pour les fous et pour les fins à la rentrée d’automne, sur toutes les chaînes de télé québécoises. Et personne ne s’en plaindra. Les téléspectateurs (et les critiques, merci) raffolent des séries et téléromans fabriqués ici.

Hugo Dumas

La Presse

Ralentie par la pandémie, la machine roule actuellement à plein régime en prévision de la saison 2021-2022. Voici un survol de ce qui mijote présentement chez les différents réseaux.

La chaîne Noovo a annoncé mercredi la mise en chantier de L’homme qui aimait trop, drame familial signé par les talentueux Anne Boyer et Michel d’Astous de Duo Productions (Mon fils, L’heure bleue, Si on s’aimait). Infidélité, mensonges et trahisons à prévoir. Très HBO comme proposition.

L’histoire ? Celle du séduisant Marc-Alexandre (Patrice Godin), représentant commercial en bois précieux, qui mène deux vies parallèles, en secret l’une de l’autre. La première à Montréal, avec sa femme Josée (Hélène Florent), propriétaire de resto et mère de leurs deux enfants d’âge adulte.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Patrice Godin, que l’on a pu voir dans la série District 31, sera la vedette de la nouvelle série de Noovo L’homme qui aimait trop.

La deuxième à Magog, avec sa deuxième conjointe Geneviève (Fanny Mallette), orthopédagogue dans une école primaire et maman de trois enfants. La famille de Montréal ne connaît pas l’existence de celle de Magog, et vice-versa. Le manège dure depuis trois ans. Seul le meilleur ami de Marc-Alexandre, joué par Martin-David Peters, sait tout de cette double vie, à s’exiler, à se soûler, pour paraphraser Richard Séguin.

Et pour complexifier davantage ce tableau déjà bien garni, notre antihéros Marc-Alexandre, homme organisé et méthodique, tombera amoureux d’une troisième femme, Nadira (Nadia Kounda), une artiste-sculpteure très connue qui habite Bromont. Trois ronds de poêle chauffent donc en même temps. Les cachotteries de Marc-Alexandre lui exploseront, bien sûr, au visage.

Marc-Alexandre est vraiment impliqué dans les deux familles. C’est un gars sympathique, malgré tout, qui aime profondément ses deux familles. Ce n’est pas un psychopathe. Anne Boyer, coauteure de L’homme qui aimait trop

C’est Yves-Christian Fournier (Demain des hommes, Blue Moon) qui réalisera les huit épisodes d’une heure de L’homme qui aimait trop, que Noovo relaiera l’hiver prochain.

L’équipe de Duo Productions ne chôme vraiment pas. En plus de la troisième saison de la docuréalité Si on s’aimait prévue à TVA à l’automne (yeah !), la boîte a manufacturé la minisérie Après pour Radio-Canada, qui raconte les conséquences d’un drame épouvantable sur les habitants d’un village des Laurentides. Je vous reparle plus longuement d’Après, qui met en vedette Karine Vanasse, dans ma chronique de mardi.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE À l’automne, on retrouvera Karine Vanasse dans la minisérie Après de Radio-Canada.

Duo Productions supervise aussi l’ultime saison de L’heure bleue, que nous verrons en septembre sur les ondes de TVA, en plus de démarrer le nouveau téléroman Nous, qui suivra cinq jeunes de 24 ans nés dans le même hôpital de Montréal. Diffusion prévue : hiver à TVA.

Finalement, Duo Productions finalise le thriller psychologique Piégés pour AddikTV avec Jean-Philippe Perras dans le rôle principal. Les six épisodes d’une heure joueront sur AddikTV dès septembre.

De retour à Noovo, les comédies Contre-offre et Entre deux draps reviennent pour une deuxième saison. Noovo a également programmé pour l’automne la nouvelle série Virage, qui s’intéresse à l’après-carrière tumultueuse d’une patineuse olympique campée par Charlotte Aubin et inspirée de la vie de Marianne St-Gelais.

Aussi dans les cartons de Noovo en septembre, la nouvelle sitcom Moi non plus !, qui opposera Catherine-Anne Toupin et Vincent Leclerc au micro d’une émission radiophonique d’affaires publiques.

Selon des espions, Bell Média, qui exploite Noovo et la plateforme Crave, développe deux autres téléséries : Sur invitation, de Sphère Média, où des gens ayant commis des gestes moralement discutables auront un procès, de même qu’Une affaire criminelle, de Sovimage, dans laquelle une mère tente depuis 14 ans de faire innocenter son fils d’un meurtre qu’il n’a pas commis.

Chez TVA, en plus de L’échappée et d’Alertes, deux autres projets piquent ma curiosité. Chaos, de Josélito Michaud, suivra le destin d’une dizaine de jeunes qui vivront une tragédie lors d’un spectacle de leur idole (Simon Morin, vu à La voix et à Star Académie). La distribution de Chaos, qui débutera en septembre, réunit notamment Pascale Bussières, Denis Bernard, Mélissa Bédard, Fanny Mallette et Christian Bégin.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Denis Bernard fait partie de la distribution des Moments parfaits, qui sera diffusée à TVA à l’automne.

Il faudra aussi surveiller la comédie dramatique Les moments parfaits, inscrite dans la grille automnale de TVA. Marc Robitaille (Un été sans point ni coup sûr, Le club Vinland) signe les textes de cette série annuelle qui explorera les bouleversements que s’apprête à vivre une famille aimante. Avec Denis Bernard, Marie-Thérèse Fortin, Catherine Trudeau, Émile Proulx-Cloutier, Bianca Gervais, Jean-François Pronovost et Gabriel Sabourin.

Sur le Club illico, le suspense Lac-Noir, imaginé par Martin Girard (Jusqu’au déclin), promet. Une policière de la Sûreté du Québec enquêtera sur des choses étranges et menaçantes qui se déroulent dans le village reculé de Lac-Noir, en pleine forêt laurentienne. C’est pour janvier 2022.

Du côté de Radio-Canada, Toute la vie, 5e Rang, District 31 et Une autre histoire reprendront leurs cases horaires respectives. La comédie piquante Sans rendez-vous, reportée plusieurs fois par la crise sanitaire, verra enfin le jour sur l’Extra de Tou.TV dans les mois à venir. Magalie Lépine-Blondeau y interprète une infirmière-sexologue qui travaille dans une clinique spécialisée en santé sexuelle.

Les tournages du thriller policier Doute raisonnable, où Julie Perreault dirigera une escouade féminine vouée à la résolution de crimes sexuels, ont démarré en mai. Radio-Canada, qui a la fâcheuse habitude de ne jamais préciser les dates de sortie de ses séries, parle d’un dépôt sur l’Extra de Tou.TV en 2021-2022. C’est vaste, mettons.

En attendant les soirées plus fraîches de septembre, vous pouvez toujours visionner les excellentes séries Portrait-robot sur le Club illico, Sortez-moi de moi sur Crave ou Les petits rois sur l’Extra de Tou.TV.

Prenez de l’avance, les amis. Car l’automne sera chaud et chargé !