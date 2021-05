Télévision

Friends

Jennifer Aniston et David Schwimmer ont failli être un vrai couple

(New York) Jennifer Aniston et David Schwimmer ont failli avoir une histoire d’amour dès le début du tournage de la série Friends, où ils incarnaient le couple mythique Rachel et Ross, ont révélé les deux comédiens dans l’émission spéciale dédiée à la série et mise en ligne jeudi.