Un personnage queer non binaire dans la suite de Sex and the City

Les informations nous arrivent au compte-gouttes à propos de la suite de la série Sex and the City, dont le tournage débutera à l’été à New York.

Nathalie Collard

La Presse

HBO vient d’annoncer qu’un nouveau personnage se joindra à la distribution de And Just Like That, aux côtés de Sarah Jessica Parker, de Cynthia Nixon et de Kristin Davis. L’actrice Sara Ramírez (la Dre Callie Torres dans Grey’s Anatomy) interprétera le rôle de Che Diaz, personne queer non binaire qui est humoriste et anime une émission balado à laquelle Carrie Bradshaw collabore.

On ne sait pas encore quand les 10 nouveaux épisodes arriveront sur HBO, mais on sait que la production a débuté. Au cours des derniers jours, Sarah Jessica Parker a publié plusieurs vidéos éphémères sur son compte Instagram dans lesquelles elle se rend à des essayages.