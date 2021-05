C’est sous des éloges nourris et mérités que Pierre Jobin a présenté son dernier bulletin de nouvelles jeudi, après plus de 28 ans à TVA Québec. Une heure chargée d’émotions durant laquelle le chef d’antenne a eu parfois du mal à réprimer ses sanglots.

richard therrien

Le Soleil

On peut dire que Julie Couture et toute l’équipe ont bien fait les choses pour souligner son départ. En plus des amis et collègues, plusieurs personnalités se sont relayées pour saluer le parcours du chef d’antenne, en commençant par le premier ministre du Québec, François Legault, mais aussi l’ancien joueur des Nordiques Alain Côté, le député Gérald Deltell, le président de l’Assemblée nationale François Paradis et le PDG de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

