Des membres de la distribution de la série This Is Us : Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Jon Huertas, Justin Hartley, Chrissy Metz et Susan Kelechi Watson.

La série This Is Us tire à sa fin

La série This Is Us s’achèvera au terme de sa sixième saison, dont le tournage doit débuter durant l’été, a révélé mercredi le magazine américain Variety.

Alexandre Vigneault

La Presse

NBC et 20th Television, respectivement diffuseur et producteur de l’émission, ont refusé de confirmer l’information acquise auprès de diverses sources anonymes.

La fin de This Is Us n’est pas une grande surprise, rappelle toutefois le magazine américain. En 2019, lorsque l’émission a été reconduite pour trois saisons, Isaac Aptaker, l’un des « showrunner » de l’émission, avait déjà laissé entendre que l’histoire serait bouclée au terme de six saisons.

This Is Us, qui suit l’évolution de la famille Pearson sur plusieurs décennies, connait un grand succès auprès du public et de la critique depuis son lancement en 2016. La série met notamment en vedette Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz et Justin Hartley.

La nouvelle de Variety tombe à quelques jours du dévoilement du calendrier de diffusion 2021-2022 de NBC, attendu vendredi. La cinquième saison de This Is Us doit se conclure avec l’épisode qui sera mis en ondes le 25 mai prochain.