(Los Angeles) La chaîne de télévision NBC a annoncé lundi qu’elle ne diffuserait pas l’an prochain la cérémonie des Golden Globes après les vives critiques sur son manque de diversité et de transparence, adressées par l’industrie du divertissement à l’organisation qui attribue ces prestigieux prix.

Agence France-Presse

L’Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA en anglais), un groupe d’environ 90 journalistes qui constituent le jury des Golden Globes, a annoncé la semaine dernière qu’elle avait adopté une série de réformes pour améliorer sa représentativité et tenter d’apaiser la polémique.

« Nous continuons à croire que la HFPA est déterminée à se réformer de manière significative. Cependant, un changement d’une telle ampleur demande du temps et du travail et nous avons la nette impression que la HFPA a besoin de temps pour faire cela correctement », explique NBC dans un communiqué.

« Par conséquent, NBC ne diffusera pas l’édition 2022 des Golden Globes », ajoute la chaîne, soulignant avoir « bon espoir de diffuser le spectacle en janvier 2023 » si les organisateurs mettent en œuvre leur programme de réformes.

La plupart des membres de la HFPA sont des correspondants travaillant régulièrement pour des médias connus et respectés dans leur pays, comme le Figaro ou El País. Mais la réputation de ce très inhabituel jury a pâti par le passé de la présence d’une poignée de personnalités plus surprenantes, à l’activité journalistique épisodique et confidentielle.

Surtout, l’organisation a été à de multiples reprises critiquée pour le peu d’attention accordée aux artistes noirs ou issus de minorités, souvent snobés dans les palmarès des Golden Globes.

Jeudi, les membres de l’association ont majoritairement approuvé une série de mesures, parmi lesquelles une augmentation de leur effectif de 50 % dans les 18 prochains mois, avec notamment le recrutement de journalistes noirs, ainsi que la réforme du système opaque et restrictif régissant les admissions.

« Le vote très majoritaire pour réformer l’Association réaffirme aujourd’hui notre détermination au changement », avait déclaré le président de la HFPA, Ali Sar. « Parce que nous comprenons l’urgence et l’enjeu de la transparence, nous mettrons continuellement à jour nos membres au fur et à mesure que nous progresserons pour rendre notre organisation plus inclusive et plus diverse », écrit-il.

Cela n’a toutefois pas suffi à convaincre certains studios et stars d’Hollywood. Netflix et Amazon Studios ont tous deux affirmé ne plus souhaiter travailler avec la HFPA tant que des changements « significatifs » n’auraient pas été accomplis tandis que Warner Bros a écrit lundi à Ali Sar pour se plaindre que le programme de réformes de la HFPA n’allait « pas assez loin ».

Et des acteurs vedettes comme Scarlett Johansson et Mark Ruffalo s’en sont publiquement pris à l’organisation durant le week-end.

L’annonce de NBC est un coup dur pour les Golden Globes, dont le financement dépend beaucoup des droits de retransmission de la cérémonie, et certains observateurs de l’industrie du divertissement craignent qu’ils ne puissent pas s’en relever.