Safia Nolin a refusé une invitation de l’équipe de Tout le monde en parle (TLMEP), quelques jours après l’entrevue avec Maripier Morin, en disant vouloir reprendre le narratif de sa propre vie et se protéger des commentaires haineux sur les réseaux sociaux.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« J’ai reçu une invitation de la part de TLMEP pour ce dimanche et je l’ai refusée. Je l’ai refusée parce que je trouve que c’est irresponsable et opportuniste de me demander de répondre, commenter et revivre l’épisode de la semaine dernière, les neufs derniers mois de ma vie et l’évènement de 2018. Je ne m’expliquerai jamais l’entrevue de la semaine dernière, ni même le fait d’avoir donné une aussi grande tribune à cette personne », a fustigé samedi l’auteure-compositrice-interprète de 29 ans, sur Facebook.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Maripier Morin à Tout le monde en parle, dimanche dernier

Elle dit refuser de permettre à l’équipe de Tout le monde en parle « de se dédouaner en m’invitant ». « Je ne veux pas leur donner des cotes d’écoute et m’attirer encore une fois de la haine et des menaces. Je trouve que les évènements des derniers jours sont insensibles et pernicieux », a-t-elle insisté, en soulignant qu’il s’agit d’une « claque en plein visage » pour elle et pour toutes les victimes de Maripier Morin, voire de « d’autres agresseur.es ».

C’est votre décision de rouvrir la plaie. Moi, je décide de la refermer et d’avancer pour me guérir. La responsabilité qu’on a en tant que société de protéger la santé mentale des gens est plus grande que l’appât du gain. Safia Nolin

L’artiste craint qu’on « oublie beaucoup de voix au passage » dans tout ce débat, et demande à l’équipe de Guy A. Lepage de se tourner vers d’autres invités, dont la journaliste de La Presse, Marissa Groguhé. Celle-ci avait mis au jour, début mai, cinq témoignages de personnes disant avoir subi des agressions physiques, attouchements sexuels non sollicités et des commentaires racistes de Maripier Morin, entre 2017 et 2020.

« Après des mois à réclamer davantage de représentativité dans notre industrie, pourquoi avoir manqué une opportunité de réellement adresser, souligner et dénoncer le racisme, un fléau qui dépasse le simple manque de respect ? J’aurais aimé que le courage de Didier Emmanuel et Thierry Archer Fortin soit salué, qu’on adresse la gravité du racisme dont ils ont été victimes », martèle également Safia Nolin.

En refusant l’invitation, elle affirme reprendre « le narratif » de sa vie. « Je choisis de me protéger. Je choisis mon bien-être avant le spectacle télévisuel. Je continue ma vie, ma musique, mon art. Je me retourne vers les gens qui me suivent et me supportent depuis des années. […] C’est pour moi la meilleure façon de me battre. J’existe, pis je vais continuer d’exister. Je ne vais jamais me taire », conclut-elle.

Dimanche, en entrevue avec l’animateur Guy A. Lepage, Maripier Morin avait reconnu avoir « manqué de respect à tellement de monde. “ En état de consommation, j’ai transgressé la limite de l’autre et de la mienne aussi. À un moment donné, tu n’as plus conscience d’où est-ce que ça s’arrête la limite ”, a-t-elle dit, en confirmant avoir demandé que sa sélection à la soirée Artis, qui doit avoir lieu le 9 mai, soit retirée.