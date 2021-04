Ceux et celles qui s'ennuyaient de Dexter Morgan seront ravis d'apprendre que le célèbre meurtrier de la chaîne Showtime fera un retour au petit écran.

La Presse

La chaîne a présenté une accroche de 30 secondes sur son compte Twitter, dans laquelle on voit Michael C. Hall contempler un feu de camp. Le tout, au son de Please Don't Let Me Be Misunderstood du groupe The Animals.

Showtime annonce la sortie de cette série limitée pour l'automne. Toutefois, la date précise demeure pour l'instant inconnue.