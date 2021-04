Après sa femme Françoise (Emmanuelle Lussier-Martinez) qui a orchestré une prise d’otages en plein délire mystico-meurtrier, au tour de son ex-mari Gérard Chaput (Alex Bisping), redevenu ultrareligieux, de sombrer dans une psychose de purification lors de la finale de la cinquième saison de L’échappée, relayée lundi soir sur les ondes de TVA.

Hugo Dumas

La Presse

Convaincu que cette femme succube a corrompu l’âme de sa fille Rosalie (Milya Corbeil-Gauvreau), Gérard a kidnappé la sergente-détective Marie-Louise (Bianca Gervais) et s’est évanoui dans le bois, quelque part entre Saint-Alphonse et Sainte-Alice-de-Rimouski, le terreau le plus fertile en psychopathes au Québec. Repose en paix, David Lelièvre (Patrick Hivon).

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ÉCHAPPÉE Alex Bisping dans le rôle de Gérard Chaput

La pauvre païenne Marie-Louise, qui a perdu beaucoup de sang, s’arrachera-t-elle aux griffes de l’illuminé à Gérard, qui souhaite protéger Rosalie des « démons qui l’ont salie » ? Réponse en septembre. Mais il faut que Marie-Louise survive. Avec le flic Richard L’Espérance (Pierre-Yves Cardinal), elle forme le couple le plus intéressant de L’échappée.

Ils sont durs à suivre, les Chaput. Un jour, ils sont mielleux et miséricordieux. Le lendemain, ils entendent des voix qui les poussent vers le crime.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉCHAPPÉE Chantal Fontaine dans L’échappée

Aussi, la révélation surprenante faite par la lieutenante Gisèle Bayeur (Chantal Fontaine) laisse supposer que Marie-Louise ne périra pas seule dans la nature comme Agnès Meilleur (Évelyne Rompré) dans la première saison. Gisèle est la mère biologique de Marie-Louise, et cette information ouvre la porte à de nouvelles intrigues attrayantes.

Maintenant, qui veut être ma lumière témoin pour comprendre ce qui se passe dans le motel-refuge à la The Shining, qu’exploitent Jade (Charlotte Aubin) et le pas très net Jean-Simon (Steve Gagnon) ? Jean-Simon, telle une Marie-Andrée Leclerc à Bangkok, empoisonne-t-il Joëlle (Laurie Babin) à son insu ? Et à part détrousser Jade, que souhaite accomplir Jean-Simon avec ses trucs de « responsabilité croisée » et d’exploration systémique assistée ?

Rendu là, les auteures de L’échappée devraient jouer à fond la carte sectaire, déjà que le mouvement implanté par Jean-Simon ressemble à celui du groupe NXIVM du gourou Keith Raniere. La vie à l’intérieur d’une secte, c’est pas mal plus captivant que les histoires de boîtes à lunch gastronomiques de l’auberge du coin, mettons.

Heureusement, cette finale de L’échappée renfermait également des moments plus doux, comme le pardon qu’a accordé Sandrine (Marie-Ève Perron) à Robin (Jean-François Nadeau). Noémie (Anick Lemay) a entamé des démarches pour adopter la petite Charlie (Victoria Bouchard), en plus de reprendre son poste de travailleuse sociale au centre jeunesse.

J’aime beaucoup Sonia (Marie-Claude Guérin), la serveuse au franc-parler, et j’aime qu’elle se rapproche de Thomas (Sylvain Marcel), le directeur de L’échappée.

En fait, j’aime les personnages poqués du téléroman de TVA, dont le dernier en lice, Odile Beaufort (Geneviève Alarie), qui souffre du syndrome de Diogène. Isabelle Blais a campé ce même type de femme brisée en début d’année, et c’est payant pour l’histoire.

Défense d’entrer ! passe à la télé

Si vous avez des préados à la maison, il y a de fortes chances qu’ils aient déjà dévoré les 13 tomes de la populaire série de livres jeunesse Défense d’entrer !, écrits par la scénariste et productrice Caroline Héroux (Lance et compte, Sur le rythme, À vos marques… party !).

Si vous avez des préados à la maison, il y a de fortes chances qu’ils adorent l’adaptation télévisuelle de Défense d’entrer !, signée par l’auteure elle-même.

Les 13 premières demi-heures de Défense d’entrer ! atterriront sur l’Extra de Tou.TV le mardi 4 mai. Les 13 autres suivront le 8 juin. À la télé de Radio-Canada, Défense d’entrer ! jouera les samedis matin à partir du mois de septembre.

C’est vraiment charmant et pétillant. La facture visuelle, agrémentée de jolis effets spéciaux, ressemble à une bande dessinée colorée. C’est Jason Roy Léveillée, à son premier tour derrière la caméra, qui réalise cette première saison destinée aux 7 à 12 ans.

S’inspirant de sa propre famille, Caroline Héroux, en couple avec le producteur Christian Larouche, de Christal Films, a inventé l’univers de Défense d’entrer ! pour faire aimer la lecture à son fils Charles-Olivier Larouche, alors au primaire. Le premier bouquin a d’ailleurs été rédigé en collaboration avec le jeune Charles-Olivier, aujourd’hui un élève de Brébeuf de 17 ans.

PHOTO FOURNIE PAR ICI RADIO-CANADA TÉLÉ Loïc Bouffard interprète Charles-Olivier dans Défense d’entrer ! .

Défense d’entrer ! tourne donc autour de Charles-Olivier (Loïc Bouffard), dit Lolo, 11 ans, qui entre en sixième année à l’école Sainte-Carole-de-Laval. La maman de Lolo, jouée par Sandrine Bisson, est une sorcière qui voit tout et entend tout. Son papa (François Chénier) tombe souvent dans la lune. Lolo entretient une relation amour-haine avec sa grande demi-sœur de 15 ans, Mélie (Laura Compan).

Les jumeaux Lulu et Tutu (Victoria Bouchard et Thomas Haché), plus jeunes que lui, le gossent tout autant, mais à un moindre niveau. Et il y a l’adorable chien Frileux, un berger anglais ancestral (un bobtail), qui est le vrai chien de la famille Larouche-Héroux.

Ce que la série montre, c’est ce que Lolo écrit dans son carnet. Son béguin pour Justine (Charlie Pierre, la fille de Frédéric Pierre), les mauvais coups avec son ami Max (Elliot Léonard) ou la peur d’être intimidé comme William (Loic Oliviera).

Comme bien des enfants de son âge, Lolo voit tout comme une montagne, qu’il s’agisse d’un travail d’équipe avec le rejet de la classe de Mme Michel (Samantha Fins) ou une altercation avec le bully Kevin (Tiago Plourde). C’est très bien fait.

Voilà de la télé familiale pas compliquée, mignonne et divertissante.