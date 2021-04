Club illico a annoncé la mise en production d’une nouvelle série dramatique sur la tragédie survenue à Lac-Mégantic dans la nuit du 6 juillet 2013.

Le Soleil

Scénarisée par Sylvain Guy, Mégantic a pour objectif de dresser le portrait d’une communauté courageuse et relate son parcours vers la guérison à la suite d’une catastrophe ferroviaire, humaine et environnementale qui a bouleversé tout le Québec. On y abordera les thèmes du deuil, de la fatalité, du stress post-traumatique, tout comme ceux de l’amitié, du pardon et de l’espoir.

