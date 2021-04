Récipiendaire du prix du public au Festival de Whistler et du titre de meilleur documentaire au festival de films Twilight de Tokyo, le long métrage documentaire Lafortune en papier, de Tanya Lapointe, sera finalement présenté en primeur sur les ondes d’ICI ARTV.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

L’œuvre de l’ancienne journaliste culturelle de Radio-Canada sera ainsi diffusée le 19 avril à 20 h dans le cadre de l’émission Lundi culture, un an jour pour jour après la mort de Claude Lafortune, emporté à 83 ans par la COVID-19.

On y brosse un portrait émouvant de cet artiste québécois d’exception qui a créé pendant près de 50 ans des personnages et des décors en utilisant exclusivement du papier, des ciseaux et de la colle. Incontournable pour plusieurs générations de jeunes, Claude Lafortune était reconnu pour ses émissions valorisant la créativité et l’acceptation de l’autre.

Le film Lafortune en papier propose entre autres une réflexion sur la marque qu’on laisse sur le monde, parfois malgré nous, notamment grâce à des entretiens avec Marie Eykel, Antonine Maillet et Yannick Nézet-Séguin.