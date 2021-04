Vedette de l'information à Québec depuis trois décennies, Pierre Jobin n'animera plus le TVA Nouvelles: après 29 ans comme chef d'antenne des bulletins du midi et de 18h, il quittera le diffuseur et la capitale à la fin de la saison pour s'installer à Montréal, où il occupera un poste de gestionnaire.

Richard Therrien

Le Soleil

Ému, l'animateur et journaliste en a fait lui-même l'annonce vendredi au TVA Nouvelles, un peu avant 18h. Du même coup, il a affirmé qu'il donnerait plus de détails sur sa nouvelle carrière dans les prochaines semaines.

> Lisez l'article complet sur le site internet du Soleil