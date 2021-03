Télévision

L’émission Sesame Street lance de nouvelles vidéos éducatives sur le racisme

(New York) Le célébrissime programme télévisé américain pour enfants Sesame Street vient de lancer de nouvelles vidéos pour encourager le dialogue sur le racisme avec les enfants, intégrant ses personnages les plus connus et de nouvelles marionnettes représentatives de la diversité américaine.