Pourquoi regarder les nouvelles à Noovo quand il y a déjà Radio-Canada et TVA ? C’est la grande question à laquelle Jean-Philippe Pineault, le nouveau directeur général de l’information de Bell Média, doit fournir une réponse. Et il a eu neuf mois exactement pour accoucher d’un concept qui le distinguerait de ses compétiteurs.

Nathalie Collard

La Presse

« Quand une nouvelle se produit, on reçoit environ 22 alertes sur notre téléphone. Et moi, je serais la 23e ? Pourquoi ? », demande-t-il. Ce journaliste d’expérience – il est passé par La Voix de l’Est, La Presse Canadienne et Cogeco – supervise désormais une équipe d’environ 90 personnes. Et il pédale fort pour attacher tous les fils avant lundi prochain.

Ce jour-là, Noovo lancera trois nouvelles émissions d’information : Noovo Le fil 17 h, animée par Noémi Mercier, Novoo Le fil 22 h, animée par Michel Bherer – anciennement de RDI – et Noovo Le fil week-end, animée par Meeker Guerrier. Lisa-Marie Blais, anciennement de LCN, animera l’émission de Québec.

Un style différent

Jean-Philippe Pineault souhaite se différencier de plusieurs façons : d’abord par la parité et la diversité, ce qu’incarnent parfaitement Noémi Mercier, Lisa-Marie Blais et Meeker Guerrier.

Ensuite par le format :

Je suis allé chercher des gens capables de penser en dehors de la boîte. On va proposer des reportages plus longs, environ trois minutes, avec une qualité d’image qui se rapproche de la photo. Jean-Philippe Pineault, directeur général de l’information de Bell Média

On verra aussi du journalisme immersif, c’est-à-dire que le ou la journaliste – qui sera aussi vidéaste et monteur ou monteuse au besoin – sera au cœur de son reportage lorsque le sujet s’y prêtera. Quant aux animateurs, ils pourront tutoyer leurs invités si ça leur chante. Même le décor tranchera avec le mur d’écrans auquel les téléspectateurs sont habitués. Les nouveaux locaux de Noovo ont un look très actuel avec leurs murs de briques blanches et leurs panneaux de bois blond qui rappellent le style scandinave.

« Il n’était pas question d’arriver avec une pâle copie de quelque chose qui existe déjà, note le directeur de l’information. On est le troisième joueur, on n’a pas les mêmes ressources. Il faut proposer quelque chose de différent. »

Un public plus jeune

Les gens qui regardent les bulletins d’information de fin de soirée ont une moyenne d’âge de plus de 50 ans. Noovo est une chaîne généraliste qui rejoint un public un peu plus jeune que ses concurrentes, grâce à des émissions comme Occupation double et Big Brother Célébrités. Noovo a l’intention d’attirer ce public très recherché par les annonceurs dans son environnement numérique avec une nouvelle plateforme de diffusion en continu (streaming) qui sera elle aussi lancée lundi prochain.

En plus des contenus en information, on y retrouvera les émissions des chaînes spécialisées de Bell Média ainsi que des contenus en provenance des réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Puis en septembre, ce sera le lancement de Noovo.info qui proposera des nouvelles de dernière heure grâce à l’équipe de 90 journalistes qui comprend les reporters des stations de radio Rouge et Énergie.

« On est très excités et l’atmosphère est vraiment géniale, assure Jean-Philippe Pineault, qui a dû surmonter quelques obstacles supplémentaires à cause de la pandémie. On a construit quelque chose à partir de zéro, c’est très excitant. Mais à la fin, c’est le public qui va décider s’il aime ça ou pas. »