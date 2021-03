Télévision

The Falcon and the Winter Soldier

Les héritiers du bouclier

Ceux qui espéraient les trépidantes scènes d’action typiques des films de l’univers cinématique Marvel (MCU) dans la série WandaVision seront heureux d’apprendre que The Falcon and the Winter Soldier démarre avec force à ce chapitre. On promet également une bonne dose d’humour, alors que les créateurs se sont inspirés de comédies policières cultes.