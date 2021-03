La controverse faisant état d’un environnement « toxique » sur le plateau du Ellen DeGeneres Show a fait perdre des plumes à la populaire animatrice qui compte désormais sur un million de téléspectateurs de moins par émission.

Marissa Groguhé

La Presse

Il s’agit là d’une baisse de 43 % de son auditoire, rapporte le New York Times. Après une pause estivale, Ellen DeGeneres est revenue à la barre de sa populaire émission qui n’est finalement plus aussi regardée qu’avant.

En ouverture de sa 18e saison, l’animatrice avait présenté ses excuses « aux personnes affectées » par le climat de travail au Ellen DeGeneres Show. Cette première émission lui a valu le record d’auditoire des quatre dernières années. Mais les téléspectateurs n’ont plus été au rendez-vous ensuite et le Ellen DeGeneres Show est désormais vu par 1,5 millions de personnes en moyenne, une baisse de plus d’un million par rapport aux 2,6 millions de téléspectateurs au poste à pareille date l’an dernier.

Une enquête interne avait été lancée après des allégations, rapportées par le site Buzzfeed, voulant qu’il y ait eu des comportements racistes, de l’intimidation et un environnement toxique sur le plateau. Trois producteurs haut placés avaient été congédiés cet été.

Malgré cette diminution drastique de son auditoire, le Ellen DeGeneres Show reste un des talk-shows les plus regardés. Il reste maintenant à voir si l’animatrice de 63 ans, dont le slogan est « Be kind to one another » (Soyez gentils les uns envers les autres), pourra se relever après cette chute de popularité.