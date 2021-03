La Traque

Nouvelle série documentaire policière pilotée par Patrick Lagacé

Après avoir jeté un nouvel éclairage sur les meurtres non résolus des adolescents Diane Déry et Mario Corbeil, en 1975, l’équipe derrière la série documentaire à succès Le dernier soir récidive avec La Traque, intrigue policière entourant les méfaits du meurtrier Septimus Neverson, commis à Montréal entre 2006 et 2009.