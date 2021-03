L’entrevue d’Oprah Winfrey avec Meghan et Harry sera diffusée dimanche soir aux États-Unis sur CBS et sera en ondes en Grande-Bretagne lundi soir.

(Los Angeles) Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a confié à Oprah Winfrey à quel point il était « libérateur » d’avoir une conversation – sans même parler d’une entrevue en personne – avec l’animatrice de télévision sans la présence d’assistants de la famille royale.

Associated Press

CBS This Morning a diffusé vendredi une vidéo d’Oprah Winfrey parlant à Meghan Markle d’une conversation qu’elles avaient eue avant le mariage de l’actrice avec le prince Harry en mai 2018.

La vidéo s’ouvre avec Oprah Winfrey décrivant comment elle a sollicité une entrevue et Meghan Markle soulignant qu’il y avait d’autres personnes dans la pièce et qu’elle n’était même pas censée parler avec l’animatrice.

« En tant qu’adulte qui a vécu une vie vraiment indépendante pour ensuite entrer dans cette construction qui est euh… différente de ce que les gens imaginent, c’est vraiment libérateur de pouvoir avoir le droit et le privilège à certains égards d’être capable de dire oui », dit Meghan Markle à Oprah Winfrey.

Malgré le retrait de ses fonctions royales, il y a un an, et le déménagement en Californie, il y a toujours un attrait intense pour le couple et sa relation avec la famille royale.

Lorsqu’on a demandé à Meghan Markle pourquoi il semblait approprié d’accorder cette entrevue maintenant, elle a dit que c’était à cause de la liberté retrouvée du couple.

« Le fait que nous sommes de l’autre côté de beaucoup, beaucoup d’expériences de vie qui se sont produites, a déclaré Meghan. Et aussi que nous avons la capacité de faire nos propres choix d’une manière que je n’aurais pas pu vous dire alors. Ce n’était pas mon choix à faire. »