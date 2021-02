Hugo Dumas Chronique

De l’horreur en demi-heures !

Assurément, c’est le genre le plus casse-gueule en télévision. Chez nous, si on exclut la websérie Terreur 404, aucune chaîne ou plateforme n’a encore osé programmer une vraie série d’horreur, en format régulier, éclaboussée de sang et de viscères.