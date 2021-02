Un meurtre dans une petite ville en Pennsylvanie. Une détective dont la vie s’écroule autour d’elle chargée d’enquêter sur le dossier. Voilà la prémisse de Mare Of Easttown, une série HBO mettant en vedette Kate Winslet, dont la bande-annonce a été dévoilée mercredi.

La Presse

Cette minisérie de sept épisodes se mettra en branle à partir du 18 avril prochain.

Entièrement créée et écrite par Brad Ingelsby (The Way Back, Out of the Furnace), elle a été réalisée par Craig Zobel.

Jean Smart (Watchmen, Fargo) et Guy Pearce (Mildred Pierce) seront aussi de la partie.

