Marie-Chantal Toupin souhaitait redorer son image en participant à Big Brother Célébrités. C’est complètement raté. La blonde chanteuse de 49 ans a quitté la téléréalité de Noovo dimanche soir avec une réputation encore moins reluisante que lorsqu’elle y a déposé ses deux valises, il y a trois semaines.

Hugo Dumas

La Presse

C’était quasiment comme assister à la marche de la honte de Cersei Lannister dans la cinquième saison de Game of Thrones. En plus de se moquer des problèmes de santé mentale de Varda Étienne, Marie-Chantal Taupin (c’est son nouveau surnom) aurait tenu des propos racistes et homophobes envers l’humoriste Richardson Zéphyr et la drag queen Rita Baga.

Marie-Chantal Toupin aurait d’abord traité Richardson Zéphyr — et Varda, également — de « babines ». Puis, excédée par les traîneries de Rita Baga, elle l’aurait qualifiée « d’estie de ringuette ». Noovo n’a pas diffusé les extraits compromettants, mais les participants les ont évoqués à plusieurs reprises.

La chanteuse et frotteuse de comptoir professionnelle affirme ne se souvenir de rien. Le « blackout » total. C’est pratique, quand même. Ah oui, le mélange d’alcool et de médicaments — oui, oui, c’est ça — l’aurait amenée à rire du trouble psychiatrique de son amie Varda, qu’elle connaît depuis 20 ans.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Marie-Chantal Toupin à la suite de sa sortie de Big Brother Célébrités

En pleurs, et après avoir demandé pardon à ceux et à celles qu’elle a offensés, Marie-Chanteuse Toupin, 49 ans, a choisi de s’éliminer elle-même de la compétition. Plusieurs fois, l’animatrice Marie-Mai a glissé les mots « dialogue », « éducation » et « réparation » dans son entrevue avec l’évincée de la semaine, comme pour adoucir sa chute. C’était trop gentil comme accueil.

C’est un savon que Mme Toupin doit se faire passer. Pas des messages subtils sur la bienveillance et le respect, des concepts qu’elle ne comprend visiblement pas.

L’affaire Toupin a été mal gérée d’un bout à l’autre, à commencer par les joueurs eux-mêmes. En début de semaine, même en sachant que la duchesse du ménage avait été odieuse envers la diva de Brossard, plusieurs concurrents manigançaient pour sauver l’interprète de Comment j’pourrais te l’dire. C’était gênant de leur part.

Évidemment, Varda n’a pas digéré les attaques gratuites de Marie-Chantal Toupin, qui n’ont pas non plus été montrées aux téléspectateurs. Il paraît que ce n’était pas chic ni élégant. Les deux femmes ont ensuite passé la semaine à s’éviter et à se jeter des regards torves.

La production aurait pu congédier l’interprète à la dent cassée au moment du premier dérapage, où la bipolarité de Varda a été ridiculisée. En pleine semaine de Bell Cause pour la cause, Noovo, qui appartient à Bell Média, avait le prétexte parfait pour agir et donner l’exemple de ce qui ne se tolère pas.

Mais non. L’éponge a été passée et Marie-Chantal a poursuivi sa rage de ménage. Les rôles ont même été inversés, le temps que Lysandre Nadeau se maquille assise par terre devant le miroir. Varda est devenue l’intimidatrice et Marie-Chantal, la victime.

Comme s’il fallait absolument préserver la réputation et excuser la rockeuse à la voix de fumeuse. Nous avons alors vu Marie-Chantal Toupin, seule dans la grande cuisine, en train de mariner du poulet dans des sacs Ziploc. Personne n’a offert de l’aider à préparer le souper, bou-hou !, ce qui lui a « giflé l’âme », rien de moins.

L’altercation entre les « deux madames », dixit Claude Bégin, leur a valu une mise en danger de la part du patron de la maison, confiant que Varda ne lui en tiendra « pas rancœur ». Kevin, le pro du véto, s’est également enfargé dans son français en évaluant « les répécursions » de chacune de ses actions. Faut bien alléger l’atmosphère, qui a été lourde dimanche soir. Marie-Mai a ramé fort pour transformer cet épisode peu glorieux en une sorte de thérapie collective positive.

Noovo et les producteurs de Big Brother Célébrités ont dû pousser un énorme soupir de soulagement en apprenant le désistement de Marie-Chantal Toupin. Cette femme était une bombe à retardement. C’est à se demander pourquoi elle a été recrutée en premier lieu, d’ailleurs. Pour paraphraser Céline Dion : on ne change pas, on met juste les costumes d’autres sur soi.

Oui, sur papier, c’est un gros nom, Marie-Chantal Toupin. Elle a été au top du top au début des années 2000, avant de dégringoler au bas du bas de la pyramide du showbiz. Tout le monde la connaît pour ses succès pop-rock, mais aussi pour ses sorties islamophobes sur Facebook, qui lui ont coûté la coanimation de l’émission Flip de filles sur Moi et Cie en 2015.

En se joignant à Big Brother Célébrités, Marie-Chantal Toupin voulait se refaire une virginité et montrer sa personnalité réformée. Faut croire que la bonne vieille Marie-Chantal ne se cachait pas bien loin avec ses idées arriérées. Entre ce qu’elle dit et ce qu’elle fait, ça ne fait plus du tout le même effet.