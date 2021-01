La COVID-19 retarde la diffusion de This is Us

La populaire série This is Us ne sera pas présentée ce mardi soir sur NBC, comme à l’accoutumée. Des délais de production provoqués par la COVID-19 viennent retarder de plusieurs semaines la diffusion des nouveaux épisodes.

Stéphanie Morin

La Presse

C’est le créateur de la série, Dan Fogelman, qui en a fait l’annonce sur Twitter. « Pas de nouveaux épisodes de #ThisIsUs ce soir. Des délais de production occasionnés par la COVID à Los Angeles nous forcent à retarder (la diffusion) de quelques semaines. Mais les prochains (épisodes) seront importants, alors nous espérons que vous serez patients. »

Selon le site internet de Variety, le Los Angeles County est particulièrement touché par la COVID, avec plus d’un million de cas depuis le début de la pandémie, dont 13 900 morts. Cette situation a convaincu plusieurs studios, dont 20th Television (qui est derrière This is Us), Warner Bros TV et Sony Pictures Television à mettre les enregistrements de leurs séries télévisées sur pause.

Le mardi 12 janvier, plus de 5,3 millions de téléspectateurs ont regardé le dernier épisode de This is Us.