Kim Cattrall absente de la suite de Sex and the City

(Toronto) Les nostalgiques de Sex and the City se sont interrogés lundi dans les médias sociaux sur l’absence de l’actrice Kim Cattrall dans la bande-annonce de la nouvelle mouture de cette populaire série américaine.

Victoria Ahearn

La Presse Canadienne

Kim Cattrall, l’interprète de Samantha Jones dans la série originale et les deux films, est également absente d’un communiqué de presse annonçant le « nouveau chapitre » de Sex and the City. Pourtant, les trois autres vedettes originales du quatuor de New-Yorkaises —Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis — semblent toutes être de la nouvelle série produite par HBO Max, intitulée And Just Like That… Les interprètes de Carrie, Charlotte et Miranda sont d’ailleurs aussi productrices de cette nouvelle série, qui sera disponible sur la plateforme Crave au Canada.

Kim Cattrall, qui est née à Liverpool, en Angleterre, mais a grandi en Colombie-Britannique, a répété à plusieurs reprises qu’elle en avait fini avec cette série, qui a duré six saisons, à partir de 1998.

Sur Instagram, Sarah Jessica Parker a écrit que « Samantha » ne faisait pas partie de cette suite. « Mais elle fera toujours partie de nous. Peu importe où nous sommes ou ce que nous faisons », a-t-elle ajouté, répondant à un commentaire sur son compte officiel.

On a souvent entendu parler de tensions entre les deux actrices, qui ont minimisé ces rumeurs au fil des ans. Mais en 2018, Kim Cattrall avait rabroué sans pitié son ancienne collègue sur Instagram.

PHOTO CRAIG BLANKENHORN, ARCHIVES ALLIANCE De gauche à droite : Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis dans une scène de Sex and the City.

HBO n’a pas immédiatement répondu lundi à une demande de commentaires sur l’absence de Kim Cattrall de la distribution.

And Just Like That… suivra sur 10 épisodes Carrie, Miranda et Charlotte, alors que les dorénavant cinquantenaires exploreront la vie new-yorkaise. Le tournage devrait commencer à New York à la fin du printemps.

Chris Noth, qui jouait l’amoureux de Carrie, « Mr. Big », est également absent de la bande-annonce et du communiqué de presse.