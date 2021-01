Une heure, surtout pour le premier épisode d’une longue série, c’est court pour se forger une opinion juste à propos d’une téléréalité comme Big Brother Célébrités, qui a ouvert ses portes aux téléspectateurs dimanche soir sur Noovo.

Hugo Dumas

La Presse

Allons-y donc avec les premières impressions, plutôt bonnes. D’abord, les candidates féminines ont volé la vedette à leurs collègues masculins. Varda Étienne, 48 ans, mère de trois enfants et bientôt divorcée deux fois, est parfaite pour ce type d’émission. Une diva drôle, en talons hauts et robe de chambre à plumes, capable d’autodérision et de nouer des amitiés avec les plus jeunes, ça risque de l’amener loin dans cette compétition de 13 semaines.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO « À l’animation, Marie-Mai a été pas mal plus chaleureuse que sa camarade américaine Julie Chen, que les fans surnomment ChenBot en raison de son parler robotique, sans vie », écrit notre chroniqueur.

Une autre concurrente qui a été étonnante, contre toute attente, c’est la chanteuse Marie-Chantal Toupin, 49 ans, la madame Blancheville du manoir de 28 000 pieds carrés. Elle a été l’une des meilleures à l’épreuve du mur penché et arrosé, le capuchon de son chandail lui cachant tout le visage.

Ça s’est gâté lors du discours pour devenir la patronne de la maison, où elle a simplement dit : « J’vais t’être un estique de bonne leader. » Bruit de criquets dans le salon.

Son ex-copain, l’entrepreneur François Lambert, 53 ans, s’est lancé dans une tirade sur le leadership qui a sans doute fait frissonner Charles d’OD chez nous. Ce laïus enflammé a d’ailleurs permis à l’ancien dragon de ravir le titre de patron de la maison, poste stratégique dans le jeu.

Le public n’influence jamais les éliminations à Big Brother, et les règles ne changent pas au gré des humeurs des producteurs. Toutes les décisions se prennent entre les participants. Mardi, François Lambert choisira les deux personnes susceptibles de partir dimanche prochain. Plus tard dans la semaine, le défi du veto permettra de sauver (ou non) l’une de ces deux personnes vulnérables. Puis, dimanche soir, les concurrents voteront pour évincer l’un des deux candidats mis en danger par le patron. C’est tout.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO « Le décor de la maison est très rococo, très Dynasty », écrit notre chroniqueur.

À la toute fin, quand il ne restera que deux colocataires dans le château de Big Brother (oui, c’est le même que celui de la télésérie Sur-Vie), tous les évincés formeront le jury qui élira le champion ou la gagnante.

La comédienne Camille Felton, 21 ans, et la youtubeuse Lysandre Nadeau, 25 ans, ont rapidement compris que la clé du succès dans Big Brother, c’est de former des alliances secrètes, pour se protéger sans attirer l’attention.

La distribution de cette première est intéressante, en excluant le barman Kevin Lapierre, 30 ans, qui a tenté deux fois sa chance à Occupation double en deux ans. On l’a déjà assez vu, bye-bye la moustache, le lion, peu importe. Bien aimé Geneviève Borne, 52 ans, super cool et relax. Fan fini de téléréalité, l’humoriste Jean-Thomas Jobin, 45 ans, représente la plus grande menace pour ses coéquipiers, ce qui place une cible dans son dos.

Les patrons de la chaîne Noovo se sont décarcassés, pendant les dernières semaines, pour taire le nom des 15 concurrents de leur téléréalité phare. C’était quasiment une affaire d’État. Il fallait garder la « surprise » pour le soir de première, bla-bla-bla…

Maintenant, expliquez-moi pourquoi Noovo a garroché l’identité de ses 15 stars en 10 secondes, dans le générique d’ouverture, plutôt que de les dévoiler au fil de l’épisode ? Le suspense a été tué net, fret, sec.

Confirmé avant les Fêtes, le boxeur Jean Pascal s’est finalement retiré pour honorer un engagement professionnel imprévu. Bizarre, tout ça.

À l’animation, Marie-Mai a été pas mal plus chaleureuse que sa camarade américaine Julie Chen, que les fans surnomment ChenBot en raison de son parler robotique, sans vie. Les interventions de Marie-Mai restent toutefois très placées, ce qui tranche énormément avec les propos humoristiques et deuxième degré de Jay Du Temple à OD. Mais bon, ça ne fait que commencer. La machine s’ajustera en cours de route.

Au confessionnal, la drag queen Rita Baga, 33 ans, a été vive et piquante. Richardson Zéphir, 43 ans, est excellent au combat de mots de l’émission radiophonique Plus on est de fous, plus on lit du 95,1 FM. Un humoriste à découvrir.

Big Brother a également accueilli la reine du shopping Laurence Bareil, 37 ans, le gagnant de Star Académie 2009, Maxime Landry, 33 ans, le chanteur Claude Bégin, 36 ans, la boxeuse et infirmière auxiliaire Kim Clavel, 30 ans, ainsi que le comédien Emmanuel Auger, 47 ans, alias (feu) Christian Phaneuf dans District 31.

Le décor de la maison est très rococo, très Dynasty. Autre détail important : Marie-Chantal Toupin et Lysandre Nadeau portaient des ensembles en coton ouaté identiques à ceux des détenues de la télésérie australienne Wentworth, offerte sur Netflix. Se sentent-elles déjà prisonnières de leur environnement de nouveau riche ? Ou est-ce le nouveau kit à la mode pour une soirée de filles ? Excusez-la. Adieu.