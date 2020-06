Avec la COVID-19 qui a forcé la fermeture des salles de cinéma, les cinéastes québécois se sont retrouvés sans moyen de transmettre leurs œuvres. Qu’à cela ne tienne, Infoman revient tout de même cette année avec son 14e gala Aurore, qui va une nouvelle fois souligner les meilleurs pires moments de notre cinéma national.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

En effet, Jean-René Dufort et son équipe présenteront ce jeudi une édition spéciale du gala sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé. Pandémie oblige, le gala sera plus court et occupera les deux tiers de l’émission Infoman — le reste sera consacré à l’actualité entourant la COVID-19. Ainsi, aucun prix Liquid Paper ne sera remis aux acteurs et actrices qui ont commis les meilleures pires performances pas plus qu’il n’y aura de meilleur pire film.

Néanmoins, six trophées seront distribués aux meilleures pires séquences de l’année ; c’est le film Les fleurs oubliées, d’André Forcier, qui a obtenu le plus de nominations avec huit, suivi de 20 th Century (20e siècle), de Matthew Rankin, avec six nominations. Avant qu’on explose, de Rémi St-Michel, et Menteur, d’Émile Gaudreault, ont mérité chacun quatre nominations alors que Les Barbares de la Malbaie, de Vincent Biron, est nommé à trois reprises.

Les catégories retenues cette année sont donc celles de la meilleure pire réplique, du meilleur pire accessoire, du meilleur pire animal de compagnie et de la meilleure pire scène. Deux nouvelles catégories s’ajoutent au palmarès des Aurores, soit celle de la meilleure pire fourche ou fesse de l’année et l’Aurore Alerte végane, qui souligne notamment l’utilisation enthousiaste d’hémoglobine au grand écran. Des mentions spéciales seront enfin réservées aux abus de danse et de vomi dans la production cinématographique locale.

Les prix seront attribués cette année par un jury composé de l’équipe d’Infoman ainsi que par de réputés critiques de cinéma, nommément notre collègue Marc-André Lussier, de La Presse+, d’Odile Tremblay et Manon Dumais, du Devoir, ainsi que Michel Coulombe et Hélène Faraji, de Radio-Canada.

Gala Les Aurore 2020, à Infoman, ce jeudi, 19 h 30, sur ICI Radio-Canada Télé. Rediffusion le dimanche 7 juin à 22 h 30.