La troisième saison de l’émission Somebody Feed Phil est arrivée sur Netflix ce vendredi. Un des épisodes se déroule dans les restaurants de Montréal, désormais fermés ou en mode take-out pour cause de COVID-19.

Ève Dumas

La Presse

En improbable touriste gourmand, M. Rosenthal, créateur de l’émission Everybody Loves Raymond, se remplit la panse dans plusieurs adresses incontournables de la métropole, comme Au pied de cochon, Olive + Gourmando, Montréal Plaza, Schwartz’s Deli et St-Viateur Bagel.

L’épisode est coproduit par la boîte montréalaise Un peu plus loin et la boîte new-yorkaise Zero Point Zero Productions (auparavant responsable de certaines émissions d’Anthony Bourdain). Tamy Emma Pépin, fondatrice et présidente d’Un peu plus loin, tenait à ce que la riche diversité culturelle de Montréal se perçoive dans l’épisode.

Aussi M. Rosenthal mange-t-il chez Agrikol et Ma poule mouillée (grillades portugaises). À défaut de pouvoir voyager à Marrakech, à Chicago ou à Londres par les temps qui courent, on goûte aux délices de ces villes à travers les yeux écarquillés du sympathique Phil.