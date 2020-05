L’émission spéciale United We Sing : A Grammy Salute to the Unsung Heroes suivra Harry Connick Jr. — l’animateur — et sa fille Georgia, une cinéaste, lors d’un road trip saluant et remerciant les travailleurs essentiels durant la pandémie.

(New York) Dans le but de rendre hommage aux travailleurs essentiels, les Grammy organisent un évènement qui mettra en vedette Brad Pitt, Oprah Winfrey, Herbie Hancock et Harry Connick Jr.

Associated Press

La Recording Academy, qui organise chaque année la remise des trophées Grammy, a annoncé que l’émission spéciale de deux heures, United We Sing : A Grammy Salute to the Unsung Heroes, sera diffusée le 21 juin, à CBS.

United We Sing suivra Connick — l’animateur — et sa fille Georgia, une cinéaste, lors d’un road trip saluant et remerciant les travailleurs essentiels durant la pandémie.

Winfrey, Pitt, Sandra Bullock, Queen Latifah, Renée Zellweger et Drew Brees enverront également des messages aux travailleurs.

L’évènement comprendra aussi des prestations de Hancock, John Fogerty, Jamie Foxx, Cyndi Lauper, Dave Matthews, Branford Marsalis, Wynton Marsalis, Tim McGraw, Little Big Town, Andra Day, Irma Thomas, Trombone Shorty, Rockin Dopsie, Jon Batiste et Connick fils.