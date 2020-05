(Toronto) Ce sont trois productions télévisuelles dont l’aventure a pris fin au cours des derniers mois qui se sont partagées la majorité des Prix Écrans canadiens remis virtuellement mercredi. La Québécoise Karine Vanasse a notamment été sacrée meilleure actrice dans une série dramatique pour la deuxième année de suite.

La Presse canadienne

Le prix remis à Karine Vanasse récompense sa performance dans la 3e saison de la série policière Cardinal campée dans la région fictive d’Algonquin Bay. Elle tient le rôle de la détective Lise Delorme. La diffusion de la 4e et dernière saison a pris fin le mois dernier sur la chaîne CTV.

Le partenaire de jeu de la Québécoise, l’acteur Billy Campbell, a lui aussi mérité le prix de meilleur acteur dans une série dramatique.

En plus de Cardinal, avec sept statuettes, les séries Schitt’s Creek, avec six prix, et Anne with an E, avec cinq, sont sorties grandes gagnantes du gala.

Dans les catégories réservées aux films, c’est le long métrage du réalisateur québécois François Girard, Le chant des noms, qui menait le bal des nominations avec neuf. Ces prix seront remis jeudi lors de la dernière de quatre soirées virtuelles.

Le film met en vedette les acteurs Tim Roth et Clive Owen. Il raconte l’histoire d’un réfugié juif polonais, virtuose du violon, qui disparaît en 1951 tout juste avant le début d’un concert qui devait lancer sa carrière.