Des suggestions de séries, de films, de documentaires et d’émissions provenant de toutes les plateformes.

Josée Lapointe

La Presse

Radio-Canada Télé : Souvenirs olympiques

2020 devait être une année olympique, mais les Jeux de Tokyo ont été un des premiers grands évènements à être annulés au début de la pandémie. Pour les amateurs de sport autant que pour ceux qui apprécient les émotions fortes véhiculées par cette grand-messe mondiale, la télé de Radio-Canada présente à partir de samedi la série Souvenirs olympiques, qui raconte à travers ses archives 14 parcours d’athlètes qui ont marqué l’histoire, ici et ailleurs. De Nadia Comaneci en 1976 à Usain Bolt en 2016, en passant par Joannie Rochette en 2010 et Gaétan Boucher en 1984, il y aura de quoi se rassasier, en attendant la reprise des Jeux en 2021.

Tous les samedis à 18 h 30 à partir du 30 mai.

Super Écran : Parasite

Le film-évènement du réalisateur sud-coréen Bong Joon-Ho, Palme d’or à Cannes l’an dernier et lauréat (entre autres) de l’oscar du meilleur film cette année, a connu une très belle carrière en salle au Québec. Ce film à l’humour très noir, qui raconte l’histoire d’une famille de Bougon réussissant à s’immiscer dans la maison et la vie d’un riche couple, est autant une brillante leçon de cinéma qu’un regard très dur sur la fracture radicale entre les classes sociales. À noter qu’une version spéciale en noir et blanc sera également offerte en VSD à partir du 2 juin sur le site de MK2/Mile End.

Dès le 29 mai.

Netflix : Space Force

La fine équipe derrière la version américaine de The Office remet ça, et même si on n’en a rien vu encore, sauf une bande-annonce, c’est certainement un gage de nombreux plaisirs malaisants. Le comédien Steve Carrell y incarne un général nommé à la direction d’une toute nouvelle division du gouvernement, la Space Force, mais il semble particulièrement décalé et inapte, tout comme l’était son patron de The Office. Par contre, son équipe, qui l’accueille, disons, avec scepticisme, semble de son côté plutôt compétente. « Nous avons voulu être réalistes et respectueux envers les militaires, et j’espère qu’ils apprécieront le show », a d’ailleurs déclaré le coscénariste de cette série de 10 épisodes, Greg Daniels, dans une entrevue au Rolling Stone. Aux côtés de Steve Carrell, un casting de feu, dont John Malkovich et Lisa Kudrow.

À partir du 29 mai.

En VSD et en copie numérique : Matthias et Maxime

Présenté à Cannes l’an dernier, ce film de Xavier Dolan n’a pas fait l’unanimité — mais peut-il en être autrement avec le travail du cinéaste québécois ? Matthias et Maxime raconte l’histoire de deux amis extrêmement différents, incarnés par Xavier Dolan et Gabriel D’Almeida Freitas, entre lesquels tout devient compliqué après qu’ils se sont embrassés lors d’un tournage. Il y a dans ce film de l’humour, des cris et des couleurs intenses comme d’habitude, mais surtout, de la sensibilité et de l’émotion à fleur de peau — comme d’habitude aussi. La version Blu-ray sera en vente à partir du 9 juin.

Dès maintenant.

Crave : Ces gars-là

Diffusé de 2014 à 2016 sur les ondes de V, Ces gars-là raconte la bromance improbable entre l’humoriste Sugar Sammy et Simon-Olivier Fecteau — époque pré-Bye Bye. Coécrite par les deux protagonistes en collaboration avec India Desjardins et réalisée par Simon-Olivier Fecteau, cette comédie de situation classique parle de quête amoureuse, de famille et de différences culturelles (évidemment), mais surtout d’amitié et de confiance. Les 30 épisodes des 3 saisons sont offertes sur Crave, une occasion pour découvrir l’univers absurde et décalé des deux amis… ou pour vérifier si le tout a bien vieilli !

Dès maintenant.