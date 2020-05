« Ça va bien aller. » De rassurante au début, cette devise arc-en-ciel a fini par en irriter beaucoup, tout comme l’invitation à « se réinventer ». Pendant que le pays se déconfine progressivement, Tout le monde en parle a conclu sa saison prolongée et en direct après avoir gâté son public de cinq émissions supplémentaires.

Richard Therrien

Le Soleil

Martin Petit trouve très dur d’écrire en ce moment, dur de créer de l’humour quand on sent la détresse des gens autour. « Il n’y a aucun chef-d’œuvre qui s’est écrit avec deux enfants qui courent partout », a blagué l’humoriste, pourtant fort inspiré et drôle dimanche soir. La lecture de son journal de pandémie était hilarante. Sur les deux mètres de distance : « On dirait que le Québec a pogné la sentence d’Éric Salvail. » Martin Petit déteste quand on dit que « la culture doit se réinventer », formule qu’il trouve insultante et qui « cache une intention qui n’est pas sincère ».

>> Lisez la suite dans Le Soleil