Visite sur le plateau de The Crown

Le directeur photo québécois Serge Desrosiers (Marécages, Ville-Marie) a eu l’an dernier un accès privilégié au plateau de The Crown, la célèbre série de prestige produite par Netflix.

Marc-André Lussier

La Presse

En résulte A Day in the Life of Adriano Goldman, un document de 30 minutes, en ligne dès ce mercredi sur YouTube, dans lequel il suit de près son éminent collègue Adriano Goldman, dont le travail a déjà été récompensé du prix Emmy de la meilleure photo.

Le 21 mai à 13 h (heure du Québec), les deux artisans se prêteront à une séance de questions-réponses en direct sur les pages Facebook et Instagram de la Canadian Society of Cinematographers (CSC). Le tout se déroulera en anglais.

> Voyez A Day in the Life of Adriano Goldman

> Visitez la page Facebook de la Canadian Society of Cinematographers