Qui entre la nutritionniste Geneviève O’Gleman et l’animatrice Alexandra Diaz, les deux divorcées de la défunte émission Cuisine futée, parents pressés à Télé-Québec, allait rebondir à la télé le plus rapidement après leur séparation professionnelle acrimonieuse ?

Hugo Dumas

La Presse

Geneviève O’Gleman a doublé par la droite son ex-collègue en décrochant un juteux contrat avec Radio-Canada. À partir du 18 septembre, la nutritionniste pilotera en solo l’émission Savourer, qui durera une heure et sera en ondes tous les vendredis à 16 h pendant 27 semaines.

Le but de ce magazine alimentaire ? Apprendre le plaisir de manger santé sans s’éterniser devant les fourneaux, question de simplifier le quotidien des gens futés, pressés ou décontractés, peu importe.

Toutes les semaines, des membres de l’équipe de Savourer se joindront à Geneviève O’Gleman pour popoter, papoter et échanger des recettes. L’animatrice accueillera aussi des producteurs locaux (apiculteur, boucher, boulanger, etc.) pour mettre en valeur les aliments d’ici.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE À partir du 18 septembre, Geneviève O’Gleman pilotera en solo l’émission Savourer, qui durera une heure et sera en ondes, à Radio-Canada, tous les vendredis à 16 h pendant 27 semaines.

Savourer ne comptera pas de chroniqueurs réguliers et ne recevra pas de vedettes non plus. Il ne faut donc pas s’attendre à y voir Alexandra Diaz. « Non, ça ne fait pas partie du concept », dit simplement Geneviève O’Gleman, qui produira sa propre émission.

À propos de la fin abrupte de Cuisine futée, parents pressés, Geneviève O’Gleman confirme qu’elle avait fait le tour du potager. « J’ai eu beaucoup de plaisir à vivre cette aventure. Ce projet me ressemblait à l’époque, ma fille était jeune. Maintenant, j’ai envie d’élargir mon terrain de jeu », explique-t-elle.

Les tournages de Savourer commenceront au début du mois de septembre et respecteront toutes les mesures d’hygiène et de distanciation physique imposées par le gouvernement. Chacun des épisodes tournera autour d’un thème : les lunchs, les allergies, le gaspillage, le végétarisme ou le manque de temps.

La directrice générale de la télé de Radio-Canada, Dany Meloul, a par ailleurs annoncé mardi matin que la rentrée automnale du diffuseur public avait été déplacée au 14 septembre, soit une semaine après la fête du Travail. Le succès de Bonsoir bonsoir ! et de Tout le monde en parle en versions dépouillées rassure la grande patronne quant à la possibilité de poursuivre la fabrication d’émissions de variétés même si le virus rôde toujours.

Encore et toujours, la bisbille

Six mois après l’attribution du condo de Mirabel à Trudy et à Math Robi, alias les deux bouées à la dérive, comment se portent les carrières d’instagrammeuse des anciennes candidates d’Occupation double : Afrique du Sud ? Les Bulles de nuit et la sangria Pepito ont-elles percé de façon permanente les estomacs de ces messieurs ? Et c’était qui déjà LP, hein ?

Dans une série de six émissions destinées à la plateforme Noovo.ca, dont les deux premières arrivent en ligne mercredi matin, l’animatrice Marie-Lyne Joncas soupe en Zoom avec tous les concurrents pour potiner, soyons honnête ici, fois mille.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le premier repas 100 % féminin se déroule dans une paix relative, outre une escarmouche entre Rym (oula !) et la patineuse Alex-Anne. Rym a repris son boulot au service alimentaire du CHUM et vit son confinement avec, ta-dam, Chris, avec qui elle a renoué en janvier. LP – le joueur de baseball professionnel – n’est pas resté au marbre très longtemps. Trois prises, t’es retiré, mon LP !

L’après-Occupation double de la maléfique Camille n’a pas été de tout repos. Après des commentaires mesquins d’Olivier Primeau sur Instagram, Camille s’est enfuie au Saguenay pour vivre sa « dépression nerveuse ». Aujourd’hui, elle et le propriétaire du Beachclub se parlent tous les jours et font même des marches à deux mètres. Est-ce ça, l’amour au temps de la pandémie ?

Il est évidemment question de la rupture très médiatisée entre la gagnante Trudy et celui qui l’a trompée, Math Robi. Le secret a été ébruité dans une fête chez Kiari, où l’atmosphère était beaucoup plus tendue que celle au party Azzaro.

Et attendez de voir comment Karl a cassé avec Ophélia et combien de temps après la séparation il s’est trouvé une nouvelle copine de 22 ans. Ici, c’est chez lui !

Sans dévoiler de noms, vous allez découvrir que des célibataires de la dernière cuvée d’OD ont par la suite fréquenté Olivier Couture d’Occupation double Grèce, Hubert Harvey d’Occupation double Californie, Clément Jacques de La voix et Yan d’Occupation double Grèce. Non, il ne s’agit pas du tout d’un milieu incestueux. Vraiment. Pas.

Il paraît que ça brasse davantage pendant le souper des gars, que vous pourrez voir à partir du 27 mai sur Noovo.ca. Tant que personne ne traite quelqu’un d’autre de vidange, on devrait être capables de finir notre assiette de boulettes tranquille.

> Consultez le site de Noovo.ca