Hugo Dumas Chronique

Ce qu’il ne faut pas regarder

Je refuse de m’endormir devant la télévision. Même en luttant contre une émission soporifique, je me frappe les joues en hurlant comme Camilo aux Chefs ! ou je me jette un verre d’eau au visage, telle Criquette dans Le cœur a ses raisons, pour me rendre jusqu’au générique de la fin.